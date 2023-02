Toronto mayor nag-resign, bawal na pag-ibig nabisto

Nagbitiw sa kanyang tungkulin si Toronto, Canada Mayor John Tory matapos nitong aminin na nagkaroon siya ng extramarital relationship sa isa sa kanyang mga tauhan.

“During the pandemic, I developed a relationship with an employee in my office in a way that did not meet the standards to which I hold myself as mayor and as a fa­mily man,” pahagay ni Tory.

Dahil dito kung kaya’t nagpasya umano siyang mag-resign para magkaroon siya ng oras na iwasto ang kanyang kamalian at muling mabawi ang tiwala ng kanyang pamilya.

Nagbitiw si Tory, 68-anyos, may isang oras matapos ilathala at ibuko ng Toronto Star ang ilang buwan niyang relasyon sa kanyang empleyada.

Humingi rin siya ng paumanhin sa publiko, kanyang mga kasamahan, asawa at pamilya dahil sa nagawang pagkakamali.

Aniya, maayos nilang winakasan ng kanyang empleyada ang bawal nilang pag-ibig sa unang bahagi ng taon at ipinaalam niya ito sa kanilang city ethics official.

Nare-elect si Tory para sa kanyang ikatlong termino halos apat na buwan na ang nakalilipas.