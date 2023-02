Scammer laglag sa P9M pekeng resibo

Arestado ang isang 48-anyos na ginang matapos mabuko na mga pekeng resibo ang binigay niya kapalit sa P9 milyong transaksyon sa isang kompanya sa Carmona, Cavite.

Kasong paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code (RPC ) at Falsification of Public Documents ang kinakaharap ng suspek na si Janette Alucinan, ng Block 4, Lot 29, Bradbury St., Canyon Ranch, Lantic, Carmona, Cavite bunsod ng reklamo ni Ramon Marchan, 62 anyos, ng ng 3-6 Bellflower St., Ph1, Canyon Ranch, Lantic, Carmona, Cavite, kinatawan ng ECO Access System & Solutions Inc., at Marchan Training & Consulting Services.Ayon kay Marchan, nakipagsara ang kanilang kompanya ng P9 milyong halaga ng transaksyon sa pagitan ng suspek.

Nagduda aniya siya na may ginagawang iligal ang suspek nang humingi ito ng dagdag na bayad na P1 milyon gayung nakapagbayad na sila ng halos P9 milyon.

Sa katunayan, nag-isyu pa umano ang suspek ng payment slip mula sa Landbank na katunayan na nagbayad sila rito.

Dahil dito, bineripika niya sa bangko ang mga inisyu nitong resibo at dito niya natuklasan na peke ang mga ito.

Ani Marchan, lumitaw na binudol lang sila ng suspek dahil walang nagaganap na transaksyon.

Humingi ng tulong sa pulisya ang biktima at ikinasa ang entrapment operation laban dito bandang alas-2:15 ng tanghali nitong Sabado sa Manila Jocke­y sa Brgy. Lantic, Carmona, Cavite.