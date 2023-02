Ruffa katabi sa pagtulog si Imelda Marcos

Sabik na nga ang marami na mapanood ang ‘Martyr Or Murderer’ na bale ikalawang yugto ng ‘Maid In Malacanang’.

Super excited ang cast at very proud sila na napasama sa movie.

Si Ruffa Gutierrez ay laging nasa isip si Madam Imelda Romualdez Marcos, na maski sa pagtulog ay katabi niya ang larawan ng former First Lady.

Si Cesar Montano naman, habang tumatagal ay lalong nagiging kahawig ni Ferdinand Marcos, ha! Pati na ang hairdo niya ay kopyang-kopya.

Si Beverly Salviejo na gumaganap na Biday, pero ang tunay na name talaga ay Fely.

Nakasama ko si Fely sa New York as one of the staff of the former First Lady during the trial of the century.

Hindi naman itinatanggi ni Direk Darryl Yap na marami siyang death threat na natatanggap.

There was a time na nagkaroon siya ng bodyguard pero naiilang siya na pinagbubuksan pa siya ng pinto ng nasabing bodyguard.

Ilang beses na rin siyang nagbeta ng kotse at naglipat ng bahay para iligaw ang nagbabanta sa buhay niya.

Hindi na rin siya nagpu-post kung nasaan siya dahil delikado nga.

Okay lang siya sa mga bashers, dahil mas lalo raw pinag-uusapan ang pelikula niya at nagiging blockbuster nga.

Matapang at maangas si Direk Darryl Yap, sa totoo lang. Hindi pa man naipalalabas ang ‘Martyr Or Murderer’ ay iniisip na niya ang pangatlong episode ng pelikula. (Joe Barrameda)