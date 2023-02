Rolando Nolte, Paulo Bersamina niladlad angas sa woodpushing

WINAGAYWAY agad nina International Masters Rolando Nolte at Paulo Bersamina ang mga husay sa round 1 ng AQ Prime ASEAN Chess Men’s Championship Invitational nitong Sabado sa Great Eastern Hotel sa Quezon Avenue, Quezon City.

Pinisak ni 1992 Philippine Chess Olympiad veteran Nolte si IM Mohamad Ervan ng Indonesia sa 50 moves ng Sicilian defense habang pinadapa ni Bersamina ang si IM Daniel Quizon sa 27 moves ng Reti Opening.

Kasalo ng dalawang Pinoy woodpusher Nolte sa tuktok sina Indonesian Grandmaster Susanto Megaranto at IM Yeoh Li Tian ng Malaysia na may tig-iisang puntos sa 12-player single round robin chessfest.

“Sa totoo lang ang hirap ng laban, masaya ako at nakuha ko ang panalo sa first round,” saad ni Nolte na sinilo ang first GM norm noong 2008 sa Kolkata Open sa India.

Sunod sa kanya Nolte si FM Prin Laohawirapap ng Thailand sa round 2 at kay Bersamina si GM Darwin Laylo.

Ang magkakampeon sa nasabing event ay makakakuha ng IM title at GM norm, ayon kay IM Roderick Nava ng Kamatyas Chess Club. (Elech Dawa)