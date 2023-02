Permanenteng solusyon sa oil price hikes

Pagpasok pa lamang ng taon, nakailang beses na ang pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Nakatatlong fuel hike na agad tayo.

Mabuti na nga lang nitong mga nakaraang linggo ay nakabawi at bumaba ng bahagya ang presyo ng petrolyo at nakabadya pang bumaba muli bukas.

Kaya lang di tayo sigurado at baka sa mga susunod na linggo ay pumalo na naman pataas ang presyo ng langis kasi nga nakasalalay ito sa kung ano-anong mga kaganapan sa ibang parte ng mundo na nakaka apekto sa pandaigdigang halaga ng langis na kung saan ay wala tayong control dito sa Pilipinas.

At dahil nga diyan, tayo ay madaling maapektuhan sa pagtaas-baba ng presyo ng krudo dahil nga sa wala tayong sariling produksyon nito at tayo ay umaasa lamang sa pag-angkat ng ating supply sa ibang bansa gaya ng sa Gitnang Silangan.

Kagaya nga noong nakaraang taon, biglang pumalo pataas ang presyo ng petrolyo dahil sa sigalot sa Ukraine. Eh wala naman tayong magagawa dyan nang maisipan ni Russian President Vladimir Putin na lusubin ang Ukraine.

Kaya naman napapanahon po na magkaroon na ng automatic fuel tax cut kapag ganitong lumolobo nang husto ang presyuhan sa pandaigdigang merkado, gaya noong nakaraang taon at ng buwan ng Enero.

Mababawasan po ang impact o epekto ng bawat malalaking galaw sa presyo ng petrolyo kung meron tayong automatic fuel tax cut, dahil ang isang malaking bahagi ng presyo ng mga produktong langis ay ang buwis na pinapataw sa bawat litro ng diesel, gasolina at kerosene o gaas.

Ito pong pandaigdigang presyo ng krudo sa world market ay isa sa mga pangunahing dahilan ng inflation o ang bilis ng pagakyat ng presyo ng mga pagkain at iba pang bilihin at gastusin sa ating mga bahay.

Ang epekto kasi ng mataas na inflation ay ang pagtitipid o pagbabawas ng karamihan sa kanilang gastusin para pagkasyahin ang sweldo o kita. Malaki ang epekto nito kasi nga ang household o domestic consumption ang pinakamalaking growth driver sa ekonomiya ng ating bansa. Kapag humina sa paggastos ang sambahayan, hihina din ang mga negosyo at mapipilitan ang mga apektadong negosyante na magsara ng kanilang mga negosyo o magbawas ng kanilang operasyon na magreresulta ng kawalan ng trabaho ng marami sa ating mga kababayan.

Sa pamamagitan po ng ating isinusulong na House Bill (HB) 5176, gagawing permanente ang temporary o pangsamantalang provision sa umiiral na Republic Act (RA) 10963— o Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law— na siyang pumigil sa dating administrasyon sa pagkolekta ng excise tax sa produktong petrolyo kapag umaabot na sa $80 ang average per-barrel cost ng Dubai crude oil, batay sa Means of Platts Singapore (MOPS) rate, sa loob ng tatlong buwan. Ang MOPS ang oil trading system sa Singapore na siyang basehan ng presyo ng krudo sa buong Southeast Asia.

Ang provisional authority sa TRAIN law na pagsususpinde sa pag kolekta ng fuel excise tax kapag umaabot o lumagpas ang presyo ng $80 kada barrel ay nagtapos na noong taong 2020. Kung maaala nyo, lumagpas pa dati sa $100 kada barrel ng krudo ang presyo. Kaya biglang nagtaasan lalo ang halaga ng mga bilihin noon.

Sa atin pong HB 5176, layon po nating amiyendahan ang Section 148 ng National Internal Revenue Code (NIRC) para magkaroon ng awtomatikong suspensyon ng excise tax sa regular gasoline, unleaded premium gasoline at diesel fuel oil kapag nag-a-average sa $80 o mahigit pa ang presyo ng kada bariles sa loob ng mahigit 3 buwan bago ang proposed suspension ng tax collection.

Naniniwala po tayo na ang tax suspension na ito ang magiging permanenteng solusyon para maprotektahan ang ating mga konsyumers sa mga biglaan at labis na pagtaas ng presyo ng langis at magbibigay kagaanan sa mga kababayan natin upang hindi sila masyadong mahirapan sa patuloy na pagtaas sa mga gastusin sa bahay.

Alam din po naman natin na ang mga pagbabago sa pandaigdigang merkado ay nangyayari dahil sa mga kaganapan sa iba’t ibang panig ng mundo.

Nagdudulot ang mga kaguluhang ito ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, transportation expenses at pati sa presyo ng pagkain na lalo lamang nagpapataas sa inflation na nagbabadyang magpabagal sa global economy at posible pang magdulot ng “recession” sa nakararaming bansa.

Kapag may recession po ay nanghihina o nagiging stagnant ang ekonomiya habang tumataas naman ang bilang ng walang trabaho.

Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA), tumaas ang inflation sa 8.1% nitong December at nasa 8.7 nitong January 2023, dahil sa food transport and other factors.

Ang patuloy na inflation spike ay nagreresulta sa pagtaas pa ng price index sa kuryente, tubig, mga gulay karne at isda, at maging sa pamasahe sa bus at jeep.

Mula sa average per barrel cost na $80 noong 2022, ang global benchmark Brent rate ay tumaas pa hanggang $139.13 kaya naman inakalang aabot na sa P100 kada litro ang presyo ng langis dito sa atin noong nakaraang taon. Hindi nga ba’t umabot na sa P81.02 kada litro ang presyo ng gasoline noong nakaraang taon, P83.73 sa krudo at P84.78 ang kerosene?

Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan po natin ng siguradong solusyon na magpapagaan sa epekto ng rollercoaster ride o akyat-baba ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene na narararanasan ng ordinaryong Filipino konsyumers.

Ako po ay naniniwalang ang pinakamainam na solusyon sa problemang ito ay ang pagkakaroon ng permanent suspension sa pangongolekta ng gobyerno ng excise tax sa petroleum products kapag lumalagpas na sa $80 kada bariles sa mahigit 3-month period ang presyuhan.

Ito ang pinakamagandang magagawa ng Malacañang at ng 19th Congress para bawasan ang nararanasang economic shock ng mga konsyumer dahil sa walang katapusang pagtaas ng cost of living, lalo ngayong hindi pa nga makarekober ang taumbayan sa halos tatlong taong epekto ng global economic at health crises na idinulot sa mundo ng Covid-19 pandemic.

Ang solusyong ito na ibinigay ng TRAIN Law na nagsuspinde sa koleksyon ng 12% excise tax sa diesel, regular at unleaded gasoline kapag lumalagpas ng $80 ang presyuhan ng Dubai crude ay naipatupad lamang noong 2018 hanggang 2020 ayon na rin sa batas na ito, kaya ngayon ay hindi na ito nagagawa pa.

Ang kasalukuyan pong kinokolektang excise tax ay P10 per liter sa regular and unleaded premium gasoline at P6 per liter naman sa diesel. Eto pong P10 idadagdag pa yan sa VAT (Value Added Tax) na 12% kaya lalo pa pong tumataas ang presyuhan ng mga produktong petrolyo na nagdudulot naman ng sunud-sunod na pagtaas sa presyo ng iba pang pangunahing bilihin, produksyon, transportasyon at lahat-lahat na dahil domino-effect nga ito.

Kung maisasabatas itong aming HB 5176, ang implementing rules and regulations (IRR) ay maiisyu sa loob ng 30 araw.

Bukod dito, nais ko rin pong maisulong pa nang husto ang pagkakaroon ng bansa ng strategic petroleum reserve (SPR).

Nang maupong DOE secretary si dating energy chief Popo Lotilla, nabuhayan po tayo ng pag-asang maaksyunan din ang matagal nang plano ng gobyerno na magtatag ng SPR. Naging mabagal pa sa pagong ang usad nitong SPR plan magmula noong si Al Cusi pa ang energy secretary natin sa panahon ni dating Pangulong Duterte.

Umaasa po akong ngayong si Secretary Popo na isang highly-regarded technocrat at beterano sa the energy sector ang namumuno sa DOE, ay mapapansin na itong SPR plan. Noon pa pong 2019 ko iminumungkahi itong pagkakaroon ng national fuel reserve.

Marami po dapat gawing solusyon dito sa epekto ng presyo ng mga produktong petrolyo sa ating buhay at sa ekonomiya. Kung patuloy lamang nating uupuan ang mga problemang iyan at hindi bibigyan ng pangmatagalang solusyon, magpapaulit-ulit lamang po ang kalbaryo ng bawat Pilipino, pahirap ito sa ating lahat.

Napapanahon na pong ayusin ang problema. Permanente at pangkalahatang solusyon na ang kailangan. Kundi hindi natin ito gagawin ngayon, kailan pa?