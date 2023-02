Pangasinense artist nagpamangha sa punch art

Lodi ang isang artist mula Pangasinan dahil sa pagiging maparaan niya na nagpamangha online dahil sa kanyang eco-friendly na sining.

Siya ay si Jereka Ellen Bueno Decano, 24-anyos mula San Quintin. Tinatawag niya ang art na ito na ‘Hole Punch Art’ kung saan ang mga ginamit niyang materials ay mula sa mga pinagtabasan ng puncher.

Kwento ni Buena sa Abante News, “Last year po ako nag-start gumawa ng gantong art style.”

Ginawa niya lang umano ito bilang pantanggal stress, “Stress-reliever ko po ang paggawa ng art and prinopromote ko po ang eco friendly art na usually recycled papers po ang medium art ko.”

Isa sa mga recent niyang work ay ang TikToker na si Esnyr. Bukod dito, nakagawa na rin siya ng imahe ni Taylor Swift, Lisa of Blackpink, Wednesday Adams, at maging si Mona Lisa.

“Tumatangap po ako ng commission, start po 3k depende sa details,” saad pa niya.

Dagdag pa rito, gumagawa rin umano siya ng iba pang uri ng art tulad ng paper quilling art, paper mosaic art, at string art.

Payo ni Decano, “It takes alot of time to create this kind of art so kailangan talaga ng mahabang patience para makagawa ka nito at siguro basta andun yun pasion and love mo sa art, magiging okay yung outcome, maniwala ka na kaya mo rin at ikaw dapat ang unang makakaappreciate ng sarili mong obra.”