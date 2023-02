Paano na si Monty? Lovi super tutok sa ‘Batang Quiapo’

Noong Saturday ang birthday ni Lovi Poe, pero wala siyang break dahil kaliwa’t kanan nga ang promotion nila ni Coco Martin for their new primetime series sa ABS-CBN, ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Of course, walang reklamo si Lovi dahil work kung work naman talaga siya.

Isa sa mga bumati kay Lovi sa social media ay ang boyfriend niyang si Monty Blencowe na based sa Los Angeles, California.

Sey nga ni Monty, “Hope you have an amazing day. Looking forward to seeing you soon,” na sinagot din naman ni Lovi ng, “Can’t wait to see you!”

Noong Christmas season, dinalaw ni Monty rito sa ‘Pinas si Lovi at nagtagal din siya. Actually, second time na pagpunta ‘yon ni Monty sa ating bansa.

Of course, isa sa mga nag-asikaso kay Monty ay si Rowena Moran, ang nanay ni Lovi.

Close rin si Owen (palayaw ng nanay ni Lovi) sa boyfriend ng anak at kahit sa Amerika ay nakasama na niya si Monty.

Anyway, I doubt kung makakaalis kaagad si Lovi papuntang LA para dalawin si Monty dahil mamayang gabi pa nga lang ang pilot episode ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ at hindi pa sila nakakapagbangko ng maraming episodes.

Feeling ko, sa Holy Week magbabakasyon si Lovi sa LA dahil by that time ay bakasyon naman ang lahat.

Anyway, sobrang excited si Lovi for ‘FPJ’s Batang Quiapo’ at kung big teleserye ang nauna niyang Kapamilya series na ‘Flower of Evil’, mas bongga itong second series niya.

Sobrang lapit din sa puso ni Lovi ang proyektong ito dahil alam naman nating lahat na pelikula noon sa Regal Films ng yumaong tatay niyang si Fernando Poe, Jr. ang ‘Batang Quiapo’.

‘Yun na!

Heart, Chiz ayaw nang maghiwalay

Kung si Lovi ay nag-birthday noong Saturday, ang BFF naman niyang si Heart Evangelista ay magbi-birthday bukas (February 14).

Nagkaroon na ng advance birthday dinner si Heart kasama ang mga taga-GMA-7.

Nag-post ang entertainment head ng Kapuso Network ng pictures ng dinner nilang ‘yon kung saan ay hindi lang si Heart ang nakasama nila dahil nandoon din ang mister ng aktres, si Senator Chiz Escudero.

Mukhang masaya nga ang pa-‘piging’ na ‘yon ni Heart para sa kanyang mga Kapuso boss.

At least, wala nang mang-iintrigang hindi okey sina Heart at Chiz dahil nadadalas na naman ang kanilang pagsasama.

So nice!