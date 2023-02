P1.4M itlog winasak para iwas bird flu

Nasa 1.4 milyong halaga ng mga itlog ang naharang ng mga ahensya ng pamahalaan at sinira kalaunan sa layong hindi na makapasok ang bird flu o avian influenza sa Bacolod City.

Sa ulat, nagmula sa Bantayan, Cebu ang mga naharang na 240,000 piraso o 8,000 tray ng mga itlog sa BREDCO port, Reclamation Area sa Bacolod City noong Pebrero 5.

Ayon kay Bacolod City veterinarian Maria Agueda Trinidad Dela Torre, isa ng bird flu-free ang Cebu pero kailangan nilang mag-ingat dahil ang permit ng shipper ay expired na at wala itong naiprisintang ibang dokumento.

Noong Disyembre ng nakaraang taon, nag-isyu ng joint Executive Order (EO) No. 02-2022 ang Bacolod City government at lalawigan ng Negros Occidental para bantayan ang huli laban sa bird flu.

Itinatakda rito ang guidelines sa pagpasok sa Bacolod City at Negros Occidental ng live domestic at wild birds at produkto ng mga ito tulad ng itlog at manure mula sa mga lugar na may mataas na kaso ng bird flu.