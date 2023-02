Mga OFW trinatong alipin sa Kuwait

Sinasala na ngayon ng Department of Migrant Workers (DMW) ang mga employer sa Kuwait dahil sa nakarating na impormasyon na tinuturing nilang alipin ang mga Filipino domestic helper.

Ito ang inamin kahapon ni DMW Undersecretary Hans Leo Cacdac sa interview ng DZBB kaya ipaiiral nila ang patakaran na ang foreign employer at recruiter na may malinis na track record lamang ang makakakuha ng serbisyo ng mga overseas Filipino worker (OFW), partikular ang mga domestic helper.

“Marami namang mga worker na maganda ang ugnayan sa kanilang employer in fairness. However, mayroong mga ganyang klaseng employer kaya’t ang isang ipinag-uutos ni Sec. (Susan ‘Toots’) Ople eh siguruhin na mga employers, hindi lang employers, pati recruiters sa Philippine side at Kuwaiti side na may malinis na track record lamang ang makakapag-hire at makakapag-deploy ng workers. Iyan ang isang bagay na sisiguruhin po natin,” wika ni Cacdac.

Bago ang pagpaslang umano sa 35-anyos domestic helper na si Jullebee Ranara, palaki nang palaki ang bilang ng mga OFW na nasa shelter matapos tumakas sa kanilang amo.

“Kaya nga nandun kami ni Administrator Arnell (Ignacio), pinapunta kami ni Sec. Toots last January kasi nga tumataas ang bilang ng mga sumasaklolo sa shelter. ‘Yong mga nadatnan naming doon, hindi naman sila nasaktan pero sila ay may dinudulog na mga problema with their employers,” wika ni Cacdac.

“Nakikita natin na dumami sila kaya nagpunta kami doon kaya alarma na rin siguro ito para makipag-usap sa Kuwaiti side at hanggat hindi natin nakikita ang reporma, significant reforms ay deferment muna ng deployment ng new applicants,” dugtong ng opisyal.

Kabilang sa isinusulong ng DMW ay ang insu­rance kapag nawalan ng trabaho ang OFW.