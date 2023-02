Mensahe ng engkanto sa tao: Mga puno huwag putulin

Mga ka-Misteryo hindi na talaga makatiis ang mga engkanto na manatiling tameme sa pagsira ng tao sa kagubatan at patuloy na pagputol ng punongkahoy kung kaya’t kusa na silang nakikipag-usap sa tao para ito ay maihayag sa publiko.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin natin ang Totoo!”

Isang batikang ghosthunter si Red ang nagawang makaugnayan ang mga engkanto at ito ang nais ipabatid sa tao “Itigil na ang pagputol sa mga puno.”

Napanood ng inyong lingkod ang serye ng kanyang vlog at sinuri kong mabuti kung totoo ang ugnayan niya sa engkantong pinangalanang Justine.

Bilang isang nananaliksik sa larangan ng paranormal ay hindi natin basta paniniwalaan ang ganitong mga engkuwentro sa mga nilalang sa kabilang dimensyon.

Pero nung makita ko na may batayan na tunay nga ang ugnayan ni Red sa engkantong si Justine ay hindi ako nagdalawang-isip na kausapin siya at mga kasama niya sa ghost hunting – yan ang ating talakayin bukas sa Gabi Ng Misteryo sa DZRH alas-10 hanggang alas-11 ng gabi.

Ano bang mga batayan na makumbinsi ako na tunay ang pakikipag-ugnayan sa engkanto? Yan ang ating hihimayin bukas sa ating programa kaya wag kayong aabsent.

Ilan sa posibleng batayan ng tunay na encanto close encounter ay ang lugar kung saan sila nagtagpo? Ito ay sa pusod ng isang kagubatan. Ano ang parametro ng kanilang usapan? Laging natutuon sa pangkalahatang sitwasyon ng lahat hindi sa pansariling interes ng mga engkanto. Inisip din ni Justine ang kapakanan at kaligtasan ng kanyang kaibigan na si Red. Isa pang batayan ay ang teleportasyon at hiwaga na ipinakita nang biglang malipat sa ibang lugar sina Red at kasamahan niya at ang paghahati ng dimensyon ng tao at mga engkanto. Kitang kita sa video ang sitwasyon na ito. Ang pinakamahalaga sa lahat na naging batayan ko ay ang mensahe sa tao ng engkanto, pangalagaan ang kagubatan, wag itong sirain at itigil na ang pamumutol ng mga puno na nagsisilbi din nilang kaharian.

