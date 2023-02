Marian, Dingdong nakakabitin ang laplapan

Grabe ‘yung sa loob ng 20 minutos ay dagsa na agad ang nakapanood sa video na pinost nina Marian Rivera, Dingdong Dantes, na may kinalaman sa ‘Araw ng mga Puso’.

Kung tutuusin, tungkol `yon sa pinu-promote o ini-endorse nilang cakes.

Sa mala-seryeng video na `yon ay kinulit ni Marian si Dingdong kung ilan taon na silang nagsi-celebrate ng Valentine’s Day.

At sagot ni Dingdong, “14 years and 364 days.”

Tanong ni Marian, ‘Saan tayo magsi-celebrate?’

“Eh ‘di dito!” sagot ni Dong, sabay subo ng cake kay Marian.

Nag-segue nga ang video na nasa rooftop na sila, naka-formal attire, at masayang-masayang nagchichikahan.

“Sarap naman nito,” sabi ni Marian.

“Gusto mo bang mas pasarapin pa?” hirit na sagot naman ni Dong.

At `yun na nga, sa kasundo na eksena ay nagsayaw na ang dalawa. Super sweet nga ang pagsasayaw nila, na una kong napanood noong kinasal sila, ha!

At siyempre, may mensahe si Marian kay Dong na, “Dad thank you for always making me special.”

Na sinagot ni Dong na, “Ikaw pa ba?”

At `yun na nga, nakaambang maghahalikan na sana ang dalawa, pero biglang may natapakan si Dong, at hindi natuloy nga ang laplapan, dahio bigla silang bumalik sa reyalidad.

Nasa isip lang pala nila ang bonggang dinner date na `yon.

Oh, di ba? Panalong-panalo ang video na `yon nina Marian at Dingdong. Alam mong matamis, masarap ang pagsasalo nila sa Araw ng mga Puso.

‘Yun lang, nabitin talaga ang mga fan sa laplapan ng dalawa, eh. Bawal ba sa Instagram? Hahahaha!

Oh, baka naman may part 2 pa, ha! Abangan! (Rb Sermino)