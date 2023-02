Lydia De Vega iaangat na sa PSA Hall of Fame

ILULUKLOK na si legendary sprint queen Lydia De Vega sa PSA Hall of Fame sa San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association Annual Awards Night sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel SA Ermita, Maynila.

Sa March 6 ang gala night ng oldest media organization ng bansa na hatid ng PSC at Cignal TV, POC, Tagaytay City mayor Bambol Tolentino, Milo, Smart, MVP Sports Foundation, Rain or Shine, 1Pacman Rep. Mikee Romero, PBA, OKBet at ICTSI.

Namatay si Diay noong August dahil sa cancer.

Kinilalang fastest woman in Asia ang runner mula Bulacan nang itakbo ang gold sa women’s 100-meter event ng 1982 New Delhi at 1986 Seoul Asian Games.

Humaharurot ang mahabang biyas at umaalon ang signature pony tail, sa parehong edisyon ng torneo ay iniwan ni De Vega si PT Usha ng India sa finish line.

Nadiskubre sa Palarong Pambansa at hinubog ng Project Gintong Alay si Diay, na sa edad 17 ay nakilala nang sikwatin ang back-to-back gold medals sa 200-m at 400-m ng 1981 Manila SEA Games.

Dinomina ng FEU alumna ang SEAG sa itinakbong 9 gold medals kabilang ang sa 1991 Manila SEAG din sa harap ng nagsiksikang crowd sa Rizal Memoral Track and Field Stadium. Naka-2 gold din siya sa Asiad at 4 sa Asian Athletics Championships. (Vladi Eduarte)