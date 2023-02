Lola TikTok seller nagpaantig sa mga netizen

Inulan ng heartwarming comment mula sa mga netizen ang isang lolang TikTok seller na talaga namang kumakayod pa rin upang kumita kahit may edad na.

Ito ay si Nanay Liza (@nanaylizastore) na kasalukuyang mayroong 38.6k followers sa kanyang TikTok account.

Binida niya sa isang niyang video ang scrunchies o pamusod na kanyang ibinebenta na siya mismo ang gumawa!

“Eto po ang bago kong gawang scrunchies mga mamsi order na po kayo assorted po ang kulay,” caption ng naturang video.

Makikita rito ang iba’t ibang kulay tulad ng green, white, black, blue, at gold na super aesthetic ang design!

Nakatanggap din ito ng daan-daan libong views, likes, at comments mula sa mga netizen.

Para kay @melizxc, “Im sure nanay and her family is super thankful sa lahat na nagorder! pero let’s keep in mind na isang tao lang si nanay laya let’s be patient sa ating order.”

“Thank you po sa mga omorder kay nanay! godbless po sa inyo and more blessings. support ka namin nanay, more clients to come!!! luv u nay,” komento naman ni @Ian.

“Ganda po nay!!! Suporta ko p sainyo ay buong puso, ako po at ang along kapatid ay proud at magbibigayq suporta sainyo,” puri ng user na si @hermione.

Tila may hiling naman si @binibiningjessabell, sabi niya, “Nanay wag ka masyadong magpakapagod, good health po always. God bless sa lahat na sumosupport kay nanay.”

Dagdag pa rito, marami ring mga sikat na influencers ang nagcomment sa naturang video na nais bumili tulad ni Ms. Nicole Caluag at Ms. Angela Angeles. (Moises Caleon)