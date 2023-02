Kahit lotlot sa Miss U: Celeste Cortesi pasabog eksena sa ‘Darna’

Tandang-tanda ko pa si Angel Aquino na gumanap bilang ‘Tagapangalaga ng Bato’ sa Darna ng GMA7 noong 2009.

At sa Darna ni Jane de Leon, inabangan nga kung sino ang napilipara sa naturang role.

At yes, tuwang-tuwa ang mga mahihilig sa beauty pageant, dahil ang nagrampa ng Darna costume sa Miss Universe 2022 ang napili sa naturang role.

Heto nga ang chika ni Celeste Cortesi, Miss Universe Philippines 2022.

“Just like Darna.. lumaban at patuloy na lalaban.

“Taking on the role of Kevnar, The Queen of Marte is definitely a new experience and challenge. Just like any other challenge, I take it as an opportunity to learn and to grow.

“It is true that when one door closes, another one opens, it’s all about seizing the moment and being grateful for the chance to work hard and to learn more about myself.

“Here is to new beginnings and to new adventures.

“Thank you to everyone at ABS-CBN and Darna for allowing me to be a part of this iconic show that celebrates women empowerment.”

Oh, di ba? New beginnings and new adventures. Meaning, magtutuloy-tuloy na sa showbiz si Celeste.

Oh, di ba? Showbiz naman ang bet niya, kahit na-lotlot nga siya sa Miss Universe.

Na hindi naman kataka-taka na mag-showbiz siya, dahil karamihan naman talaga ng mga beauty queen ay naging artista. Nandiyan nga si Gloria Diaz, di ba?

At kahit nga sina Miriam Quiambao, Pia Wurtzbach, Rabiya Mateo, Maxine Medina, sumabak din sa pag-aartista, di ba?

Eh, sa ganda at kaseksihan ni Celeste, pasadong-pasado naman siyang mag-artista. Siguro, konting aral pa sa acting, para mas bongga. (Rb Sermino)