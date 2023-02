Jomer Estorque, Illusion niyanig Philracom 3-YO and Above Race

GINIMBAL ni Illusion sa pagrenda ni Jomer Estorque ang mga liyamadista nang mamayagpag sa 3-Year-Old & Above Maiden Race nitong Sabado sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Pumuwesto muna ang nasabing hinete at kabayo sa pang-apat, pero pagsapit ng far turn dumikit sa unahan.

Nakakapit si Illusion sa pumiprimerang si Sky Lover pagpasok ng hometurn kaya bakbakan ang naging labanan nila sa rektahan.

Umalpas si Illusion kay Sky Lover sa huling 75 meters ng karera at nanalong may isang kabayo ang agwat.

May clocking si Illusion na 1:27.8 minuto sa 1.400 meter race na suportado ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni chairman Aurelio De Leon.

Sumegundo si Sky Lover, tumersero si Frizmatic at pumang-apat si Jewel Of The Nile. (Elech Dawa)