Jeri Violago pambato ng Star Music

Ang bilis ng progreso ni Jeri Violago (Jericho Violago noon), dahil heto nga, contract artist na siya ng Star Music, ha!

Masayang-masaya nga si Jeri na makalipas lang ang ilang buwan matapos siyang ma-interview ng piling showbiz press, heto at may kontrata na siya sa isang super laking recording company, ha!

Anyway, pitong kanta na nga raw ang na-compose ni Jeri, at pipiliin muna nang husto ng ABS-CBN ang pinakabagay na kanta na puwede niyang maging launching song.

Si Jeri nga ay marunong din mag-compose ng kanta. At kaaliw nga na ang kontratang pinirmahan niya sa Star Music ay bilang singer, composer, at co-producer, ha!

Anyway, mas young nga raw ang dating ng Jeri kaya mula sa Jericho ay ginawang Jeri. Mas bagay nga raw sa kanya, at siyempre, mas gusto rin niya, dahil ang mga kaibigan daw niya ay ‘Jeri’ rin naman ang tawag sa kanya.

Siyanga pala, napanood namin si Jeri sa event ng Holy Family Parish in Kamias Quezon City, na kung saan ay kumanta nga siya habang lumalabas ang mga nanalong magagandang dilag.

Sa event na `yon ay nakita ko rin ang beauty queen na si Miss Elsa Payumo na kilalang Miss Caltex noong araw. Siya nga ang winner sa pakontes na `yon ng Holy Family.

At tulad sa nauna kong interview sa kanya, kung mabibigyan ng pagkakataon ay gusto rin niyang sumabak sa pag-arte. Pero, hindi naman daw siya nangangarap agad-agad na maging bida.

Kahit daw kaibigan ng bida ay okey na muna sa kanya. At siyempre, kailangan din niyang paghirapan muna ‘yon, na dapat ay dumaan muna siya sa workshop para matutong umarte at hindi mapahiya.

Sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, Liza Soberano, Matteo Guidicelli raw ang mga gusto sana niyang makatrabaho.

“Si Liza gusto ko talagang makasama, pero nasa ibang bansa na siya, di ba? Pati si James, di ba?

“And I also like Kathryn, Daniel. Since I grew up watching them, ang ganda ring makasama sila sa acting. Kahit ang mga role ko ay kaibigan.”

Bet din niyang maging younger brother siya ni Matteo.

Oh, well, sa talent na meron si Jeri, siguradong malayo ang mararating niya. At mabait din ang bagets, na masunurin sa magulang, ha!

At ang maganda pa, laking simbahan nga si Jeri, kaya asahan mong maganda ang magiging impluwensiya niya sa mga kabataan. (Dondon Sermino)