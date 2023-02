Jason, Travis Kelce walang lukso-lukso ng dugo sa titulo

FIRST time na maghaharap ang dalawang Black quarterbacks sa Super Bowl – si Jalen Hurts sa Philadelphia Eagles laban kay Patrick Mahomes ng Kansas City Chiefs.

Unang pagkakataon din na magtatapat sa pinakamalaking stage ng National Football League ang isang magkapatid – sina Jason at Travis Kelce.

All-Pro tight end ng Chiefs ang nakababatang si Travis, All-Pro center ng Eagles ang kuya niyang si Jason.

Ang ama nilang si Ed Kelce na nasa Philadelphia, suot ang green windbreaker ng Eagles pero ang panloob ay red Kansas City T-shirt. San ka pa?

Rambulan ang dalawa ngayong araw sa Super Bowl LVII sa Glendale, Arizona.

“Cool scenario to be in, you know?” ani Travis. “My mom can’t lose.”

Pareho na silang may Super Bowl ring – si Jason noong 2017-18, si Travis nitong 2019-20. (Vladi Eduarte)