LUBOS ang kagalakan ng inyong lingkod nang makadaupang palad at makalaro ko sa chess ang actor at chess enthusiasts na si Jao Mapa sa birthday ng kumpare kong si Abraham Tecson.

Kasama si Mapa noon sa Palibhasa Lalake TV sitcom ar marami ring nagawang mga pelikula, nag-aral din ng fine arts sa University of Santo Tomas at sa kanyang bakanteng oras ay naglalaro ng chess.

Nakasama siya sa practice sa varsity chess team sa panahon ni dating coach National Master Winston Silva at nag-chess noon sa ilalim ng tulay sa Espana Chess Club kung saan siya hinasa ni coach Roger Abisan.

Sasabak si Jao pagtulak ng 7th Kamatyas Invitational sa Pebrero 25 sa SM Sucat , Paranaque na oorganisa nina Kamatyas Chess Club co-founder International Master Roderick Nava at David Almirol.

Bibisita ngayong (Lunes) si Mapa kay chess supporter Jeffrey Dimalanta sa Art Gallery ng huli sa Cubao, Quezon City.

***

Sumakabilang buhay na si Venerable Master Hsing Yun, founder ng Fo Guang Shan sa edad na 97 nitong Pebrero 6 dakong alas-5:00 ng umaga.

Inanunsiyo ni Fo Guang Shan Board of Directors chairperson Most Ven. Hsin Bai ang pagyao at ipinaalam kina Philippine Racing Commission chairman Aurelio de Leon sa aking kumpareng si NM Almario Marlon Bernardino Jr.

***

Sa Marso 18 (Sabado) ganap na alas-9:00 ng umaga gaganapin ang FIDE rated Open Rapid Chess Tournament sa Rockwell Business Center, Mandaluyong bilang paggunita sa kaarawan ni Rosendo Balinas Sr.

Siya ay ama nina Grandmaster Rosendo Balinas Jr., Dr. Joe Balinas at Engr. Tony Balinas.

Magdaraos ng GMG blitz chess event si Thailand-based coach NM Gerald Ferriol sa araw ring iyon.