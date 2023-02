James Harden, Philadelphia 76ers umalagwa kontra Brooklyn Nets

SA unang pagkakataon mula nang i-trade sa Philadelphia noong 2022 National Basketball Association, bumalik si James Harden para maglaro sa Brooklyn nitong Sabado pero hindi na niya dinatnan ang dating teammates na sina Kevin Durant at Kyrie Irving.

Unang trinade ng Nets si Irving papuntang Dallas bago ang deadline noong isang linggo, sumunod si Durant na pinamigay sa Phoenix.

Hindi na nagtataka si Harden na tinabangan din ang dalawang dating kasangga sa team.

“I didn’t just ask to leave for no reason,” ani Harden. “There was just a lot of dysfunction – clearly.”

Nagsumite si Harden ng 29 points, 6 rebounds at 6 assists pang-ayuda sa 37 markers, 13 boards ni Joel Embiid sa 101-98 win ng 76ers (36-19) laban sa Nets (33-23) sa Barclays Center.

Nakuha agad ng Sixers ang panalo sa regulation sa halip na dumaan pa sa overtime nang desisyunan ng officials na nahuli sa buzzer ang 3-pointer ni Spencer Dinwiddie, kapalitan ni Irving sa Mavericks.

Sa kanyang unang laro sa Nets mula Suns, nagsumite si Mikal Bridges ng 23 points pero sablay ang layup 2 seconds na lang. Sinelyuhan ng dalawang free throws ni Harden 0.9 seconds na lang ang panalo. (Vladi Eduarte)