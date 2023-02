Jade Disquitado, D’Navigators Iloilo kayod-marino kontra Army Troopers

BONGGANG pagbabakasyunin ng dalawang linggo ni Jade Disquitado ang D’Navigators Iloilo makalipas hakbangan ang Philipine Army kahit mabagal ang simula, 17-25, 25-20, 26-24, 25-18, sa 6th Spikers Turf 2023 Open Conference eliminations Linggo ng hapon sa Paco Arena sa Maynila.

Pasiklab ang PH national men’s indoor volleyball team pool, sa kampo sa 19 points sa likod ng 18 attacks samantalang bumakas si Jerome Cordez ng 14 markers sa pang-apat na deretsong ragasa ng D’Navigators para solohin ang tuktok.

Kasabwatan pa ng dalawa sina setter JM Apolinario na lumagare ng 27 excellent sets at 2 blocks, at Neil De Pedro na umiskor ng siyam at may 14 excellent receptions pa para isalya ang Troopers sa panlima sa 2-2 sa 11-team tourney ng Sports Vision Managament Group, Inc.

“Our job is not done yet, there is still room for improvement and we cannot be complacent. We need to keep working because we still have many remaining games,” suma ni Iloilo coach John Kenneth Panes na magpapahinga ng dalawang linggo dahil sa paagsama national team sa 10-day Taiwan training camp ni Disquitado.

Pumuntos naman ng 13 para sa balanseng atake ng VNS (2-2) si Noy Pedrosa at pahabain pa ang bangungot ng defending champion National University-Archipelago (0-4) 25-21, 25-21, 19-25, 20-25, 17-15. (Ramil Cruz)