Huwag pasasa sa buffet

Kasabay ng pagbabalik natin sa normal na pamumuhay kasama ang COVID-19, unti-unti na ring bumabalik ang isa sa mga hindi maganda pero natural na pag-uugali ng mga Pinoy pagdating sa pagkain, lalo na nga kung sobra-sobra ang nasa ating harapan.

Napuna ko ito nang ako ay maimbitahan ng isang kaibigan mula sa kabilang kompanya para sa isang hapunan sa kilalang buffet restaurant sa Macapagal Boulevard sa lunsod ng Pasay, ang Four Seasons buffet restaurant.

Maraming parukyano ang naturang buffet restaurant noong kami ay pumunta ng aking kaibigan kaya kailangan naming magpa-reserve nang maaga para hindi mabalagoong sa pila ng mga walk-in guests.

At ito na nga, dahil parehong medyo pagod sa maghapong pagkayod, hindi na kami masyadong nag-ikot sa mga mesa ng mga putahe at gumawa na lamang kami ng sabaw para may mainit na mahigop habang nag-uusap ng mga ganap sa industriya at sektor na aming kinabibilangan.

Masuwerte naman na ang mesa na naibigay sa amin ay yaong malapit na malapit lamang sa lugar ng mga putahe na aming gagawing sabaw na walang iba kundi ang paa at laman-loob ng baboy at mga gulay-gulay na bagay sa mga ito.

Sa madaling sabi, kapag kukuha ka ng putahe, tatayo ka lamang, kaunting hakbang at pagtalikod mo ay naroon na ang mga pangangailangan sa pagggawa ng sabaw (nga pala, masarap na sinigang na parang sinampalukan o kaya ay simpleng nilaga lamang na mayroong mushroom at spinach ang paa at pig intestines).

Masaya ang aming naging hapunan, kuwentuhan hangggang sa magpasya na kaming magbayad, lumabas at tumungo na sa kanya-kanyang susunod na direksiyon.

Pero ako ay nanlumo habang papalabas kami dahil ang mga waiter na nagliligpit ng pinagkainan ng ibang parukyano ay iiling-iling at tila nanghihinayang sa mga tirang pagkain na kanilang inililigpit.

Sa aking obserbasyon, kung mayroong kagaya namin na nagpupumilit na huwag magtira ng pagkain sa mesa kahit na eat-all-you can ang aming pinuntahan ay parang mas maraming kustomer ang tila balewala lamang kahit na maraming natira sa kanilang mga pinagkukuha.

Ang sabi nga ng aking kaibigan ay “ganito ba ang naghihirap? Kung magtira ng pagkain sa mesa parang marami pa ring pangbuffet bukas.”

Ramdam ng mga buffet restaurant owners ang ganitong pangyayari, kaya nga nagpapatupad na rin sila ng sistemang kapag may natira sa mga pinagkukuha ng kanilang kustomer ay babayaran ito ng katumbas ng isang parukyano.

Baguhin na po natin ang waldas na sistema sa pagkain, ‘ika nga ng matatanda, minamalas ang nagpapasasa sa pagkain.

Paalala lang po ito.