Hotel sa Cebu may 5 paid leave sa mga empleyadong broken

Pinag-uusapan ngayon sa social media ang isang hotel sa Cebu na may kakaibang paid leaves!

Ito ay ang Cebu Century Plaza Hotel na matatagpuan sa Juana Osmeña Street, Uptown, Cebu City. Kamakailan lang ay nag-viral ito matapos mag-offer ang Hotel CEO na si Ricardo Dublado ng paid break-up leaves para sa kanilang probationary employees. Hindi lang isa kundi lima!

Ani Dublado sa isa niyang panayam, “Ako mismo galing po ako sa isang breakup o bad relationships, and for sure, affected ‘yung work ko.”

“It comes from my personal experience po kasi ako po mismo, I’ve been through a lot of bad relationships tapos nagdu-duty po ako na medyo narag ako o lutang so it’s something that na-experience ko na dati,” sabi pa niya.

Para sa kanya ay ayaw niyang iparanas ang kanyang naranasan sa kanyang mga employees dahil alam niya na malaki ang magiging epekto nito sa performance nila sa trabaho.

Bukod dito, naniniwala rin umano siya na inaabot ng halos limang araw upang humilom ang sugatang puso base sa kanyang personal experience.

Marami naman sa mga netizen ang nagtataka kung anong proof nga umano ang hihingin para masabing broken-hearted, meron ding humihiling na sana nga raw ay gayahin ito ng kanilang mga boss! (Moises Caleon)