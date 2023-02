Greg Smith tinuldukan kamalasan ng Rain or Shine Elasto Painters

Mga laro sa Miyerkoles (SM MoA Arena)

3:00 pm – Blackwater vs TNT

5:45 pm – NorthPort vs San Miguel

PINALASAP ng bagong import na si Greg Smith II ang tamis ng tagumpay sa Rain or Shine sa limang sabak laban sa Blackwater, 122-117, sa 47th Philippine Basketball Association 2023 Governor’s Cup eliminations Linggo ng gabi sa SM MoA Arena sa Pasay.

Nagtala siya ng 38 points, 6 rebounds, 5 assists at 1steal upang papasukin ang Elasto Painters sa win clumn ng season-ending conference at itulak ang Bossing sa 1-5 win-loss slate.

Umagapay kay Smith sina Leonard Santillan sa 16 markers, 6 boards at 1 feed upang manatili sa kontensyon sa next round ng pro league.

Umiskor ng 12 puntos at may 2 rebs. si Beau Belga at naka-12 puntos din sina Nick Demusis at Sean Ildefonso.

Itinala ng Blackwater ang pinakamalaking 10 puntos na abante sa 53-43 sa second quarter mula sa isang tres ni Gab Bana. Pero dehins nasustena tungo sa pang-apat na kabit na tilapon.

Nilimitahan din ng Elasto Painters sa 11 puntos lang ang Dyip final period habang ibinuhos ang 28 puntos.

Dehins kinaya ng 40 pts., 13 rebs at 6 asts. ni Troy Williams ang Bossing. (Lito Oredo)