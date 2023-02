Eumir Marcial dinemolis ang Argentinian sa 2nd round TKO

INIANGAT pa ni 2020+1 Tokyo Olympics men’s boxing bronze medalist Eumir Felix Marcial ang sumisibol na karera sa pro sa dalawang ulit na pagpapabagsak tungo sa technical knockout win kay Ricardo Villalba ng Argentina Sabado ng gabi (Linggo ng umaga sa ‘Pinas) sa Alamodome sa San Antonio, Texas.

Pinaulanan ng 27-anyos, may taas na 5’11” at tubong Zamboanga City kaliweteng boksingero ang Argentinian para mahilo sa pangalawang bagsak sa nasabing round at ihinto ni referee Mark Calo oy ang umbagan sa natitirang 48 segundo sa nakatakdang 8-rounder.

Unang pinahalik sa lona ng Pinoy ang Argentinan sa first round na nakabalikwas pa saka dehins na tinantanan ni Marcial sa sumunod na yugto para manatiling malinis ang rekord sa 4-0-0 win-loss-draw.

Bumagsak naman ang baraha ni Villalba sa 20-8-1.

Nasa US na si Marcial mula pa noong Setyembre na unang nagwagi kay American Ricardo Lopez noong Oktubre sa unanimous decision. Dehins na siya umuwi ng ‘Pinas para paghandaan nang husto si Villalba.

Paplantasahin pa ng kampo niya ang susunod na pro fight. Nasa radar din ni Marcial na bumalik pansamantaala sa national team. (Lito Oredo)