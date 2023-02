‘Education recovery’ sa PH Development Plan idiniin upang ‘di mapag-iwanan ang mga kabataan

Wala tayong ibang hangad ngayon kundi ang kaunlaran ng kabataang Pilipino at ng buong bansa.

Isa sa mga paraan para makamit natin ito ay sa pamamagitan ng Philippine Development Plan (PDP) 2023-2028 na layong magpatupad ng mga catch-up programs na tutugon sa learning loss. Kaya naman kasabay nito, isinusulong din ng inyong lingkod ang mga panukalang batas upang mapaigting ang pagbangon ng sektor ng edukasyon mula sa pinsalang dulot ng pandemya ng COVID-19.

Isa sa mga panukalang ito ang Senate Bill No. 1604 o ang Academic Recovery and Accessible Learning (ARAL) Program Act. Layon nitong magpatupad ng pambansang learning intervention program upang tugunan ang learning loss. Magiging bahagi ng naturang programa ang mga organisadong tutorial sessions, mga maayos na intervention plans at learning resources, at masusing pagsusuri sa mga mag-aaral.

Saklaw ng ARAL Program ang essential learning competencies sa Language at Mathematics para sa Grades 1 hanggang 10, at Science para sa Grades 3 hanggang 10. Binibigyang prayoridad sa ating panukala ang reading at literacy para sa mga mag-aaral sa Kindergarten, Nakatutok din ang ARAL program sa pagpapatatag ng literacy at numeracy.

Nakakalungkot na bago pa man tumama ang pandemya ay hirap na talaga ang mga mag-aaral sa bansa. Nasundan pa ito ng kawalan ng face-to-face classes dahil sa pandemya, kaya lalong naapektuhan ang performance ng mga mag-aaral.

Tinataya ng World Bank na umabot na sa 91 porsyento ang learning poverty sa Pilipinas. Ang learning poverty ay ang porsyento ng mga batang 10 taong gulang na hindi marunong bumasa o umunawa ng maikling kwento.

Ang layon din ng PDP 2023-2028 ay palawigin ang access sa Alternative Learning System (ALS) sa pamamagitan ng dagdag na community learning centers sa mga munisipalidad at mga lungsod. Naaayon ito sa Republic Act No. 11510 o ang Alternative Learning System Act na isinulong natin noong 18th Congress.

Patuloy din nating isinusulong ang pagpapataas ng enrollment sa ALS dahil batay sa datos ng DepEd noong Marso 14, 2022, may 472,869 ALS learners na enrolled noong SY 2021-2022. Ito ay mas mababa ng 38 porsyento kung ihahambing sa naitalang datos bago sumiklab ang pandemya.

Sa ating pamumuno ng Senate Committee on Basic Education, patuloy nating isusulong ang mga programang tutugon sa mga naging pinsala ng pandemya sa sektor ng edukasyon, lalong lalo na sa ating mga mag-aaral na matagal nang hindi nakabalik sa kanilang mga silid-aralan.

Titiyakin natin ang suporta sa ating mga mag-aaral upang makamit nila ang sapat na kaalaman at kakayahan.