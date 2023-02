DonBelle priority ang  pamilya

Parehong maka-pamilya sina Donny Pangilinan, Belle Mariano. ‘Yan nga ang bagay na gusto ng mga fan sa kanila, na kahit super sikat na sila, hindi nila pinababayaan ang kanilang pamilya.

Sa interview ng Star Magic Inside News kina Donny, Belle, kasama nga sa mga gusto pa nilang gawin ngayong 2023 ay ang maging madalas na makapagbakasyon kasama ang pamilya.

Bukod nga sa kagustuhan nilang matuto pa sa career nila, ang pamilya talaga ang importante sa kanila.

“Gusto kong makasama pa ng madalas ang aking pamilya at mga kaibigan, at makapunta rin sa ibang mga lugar, na sila nga ang kasama,” sabi ni Donny.

“Sana magkaroon pa tayo ng mga positibong pananaw at marami pang kasiyahan ang dumating hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa lahat ng tao. At `yun nga, more travel talaga with family,” sabi naman ni Belle.

