Bradley Beal, Washington Wizads tinambakan ang Indiana Pacers

PINAGLIYAB ng Wizards ang basket ng Capital One Arena sa Washington, umiskor ng 80 sa first half at nagtuloy para kalusin ang Indiana Pacers 127-113 Sabado ng gabi.

Abante ang Washington 80-57 pagkatapos ilista ang highest-scoring half nila sa season. Naikot ni coach Wes Unseld ang kanyang rotation, 13 ang ginamit laban sa mga dayo.

Nagsumite si Bradley Beal ng 32 points, may tig-17 sina Kristaps Porzingis at Monte Morris sa Wizards. Hindi naglaro si Kyle Kuzma (sprained left ankle).

Binigay ng Washington ang first 10 points ng third quarter sa Pacers pero lamang pa rin ang hosts 104-88 papasok ng fouth.

Namusyaw ang 21 points ni Tyrese Haliburton at 20 ni Myles Turner sa Indiana. (Vladi Eduarte)