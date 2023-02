Bet mo? Nail extension sa paa nauuso

Nauuso na ngayon ang iba’t ibang beauty services gaya ng nail extension pero ano kaya ang mararamdaman mo kung imbes na sa kamay ay sa paa ito ikinabit?

Ganyan ang bet ng isang bebot online na nagpa-nail extension sa daliri ng kanyang mga paa. Pinost niya ito sa kanyang TikTok account na Mu (@mulanana) kung saan ipinakita niya ang proseso nang paglalagay ng artificial nails. Aniya sa video, “My nail tech does it best!”

Mapapanood rito ang pagdidikit, paglalapatan ng cutix, magsasailalim sa blue blight, at maging ang pagpo-polish ng mga mini accessories sa kanyang mga kuko.

Pagkaraang matapos ng kanyang nail tech ay napasabi pa siya ng, “These charms are so cute omg!”

Sa kabilang banda, bumuhos naman ang samu’t saring komento mula sa mga madlang pipol.

Gaya na lamang ng user na si @asmoswife_, ani, “You gonna need those new Adidas shoes.”

May kwelang tanong naman si @Yoxisuu, “Can you climb trees? Hahahaha.”

“Bro gonna need size 18 shoes,” sabi ni @dunno.

“Imagine hitting em on a wall corner or drawer,” komento naman ni @Pyt.marii4.

“That is so hilarious omg! But I want to try it too, soon.” ani pa ng isa.

Talaga namang mapapakamot ka na lang sa ulo sa trip ng bebot na ito!

Ikaw, bet mo rin ba magpalagay ng ganto? (Moises Caleon)