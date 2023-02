Alexa Milliam nagpasiklab sa Rina Cañiza Open netfest

SINANGKALAN ni Alexa Milliam ang tapang at utak upang daigin si Tennielle Madis, 6-3, 6-3, at koronahan ang sarili bilang 1st Rina Cañiza Women’s Tennis Open champion nitong Sabado sa PCA outdoor courts sa Paco, Maynila.

Naghanda sa mahirap na paagsubok laban sa unraned rival na tumapak sa finals sa kambal na malalaking panalo sa lower half ng 64-player draw, tinibag ni top seeded Milliam sa opening game, set at tinabig ang buwelta ni Madis upang magtagumpay.

Sinustena na ng pambato ng La Carlota ang 6-1, 6-2 pagdemolis kay Shaira Rivera 61, 6-2, para sawatain ang 15-anyos na pasikat na tenista mula sa Mlang, Cotabato sa Group A tournament na kaloob ni dating national player Rina Cañiza sa nakipagtambalan ng Palawan Pawnshop-Palawan Express Pera Padala, sa pangunguna ni president/CEO Bobby Castro, unang maiangat ang kababihan sa sport.

Nagkakahalaga ang premyo ni Milliam na P50K, samantalang P25K kay Madis na dinispatsa si Nichole Dela Rita, 6-2, 6-2, sa Last 4 ng event na prisintado ng Dunlop at nagkakaaloob ng ranking points na UTR (Universal Tennis Rating) at UTP (United Tennis Philippines).

Sumalo sa podium sina Allyssa Bornia at Rivera, na 6-0, 6-4 winner Hannah Divinagracia at Joana Tan para masungkit ang korona ng doubles at ang P50K din.

Magpapatuloy ang mga aksyon ngayon (Lunes) para sa National Collegiate Tennis Championships sa PCA courts pa rin na may individual at team play.

Sa mga detalye pa, kontakin si tournament organizer Bobby Mangunay sa 0915 404 6464. (Ramil Cruz)