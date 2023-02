Alden nanganganib career kay Enrique

Hanggang ngayon pala ay pinag-uusapan pa rin na lilipat si Enrique Gil sa Kapuso network.

At kapag lumipat daw ito, sigurado raw na may mae-elbow na ibang Kapuso actor. Nandiyang ang Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards pa raw ang posibleng ma-elbow.

Una sa lahat, napag-alaman namin from a very reliable source na wala pa talagang formal na offer o pag-uusap sa pagitan ng GMA at ni Enrique.

Kung meron man usapan na paglipat, sigurado raw na hindi ito formal o baka may ilang nakikita lang ang posibilidad.

Pero sey rin ng source namin, sigurado raw na hindi naman ito matatanggihan ng GMA dahil magiging asset si Enrique.

Pero ang siste, sa part ni Enrique. From a source pa rin, iba raw ang priority ni Enrique ngayon. At ito ay ang suportahan ang girlfriend na si Liza Soberano.

Sey mo Gerald? Bea Alonzo naantig puso kay Jerald

Bumilib si Bea Alonzo sa magdyowang Kim Molina at Jerald Napoles. Ang dalawa ang naimbitahan ni Bea sa kanyang YouTube channel na sumalang sa lie detector test.

Na-touch si Bea dahil sa nalaman niyang wagas na pag-aalaga at pag-aasikaso raw ni Jerald kay Kim.

Aminado naman sina Jerald at Kim na ang isa sa hindi makakalimutan ni Kim kay Jerald, ‘yung ginawang pag-aalaga raw nito noong may sakit siya at hindi siya nakakabangon.

Sey ni Kim, si Jerald daw talaga ang lahat. Naglilinis ng sugat niya, lahat-lahat.

“Naiiyak ako,” sabi ni Kim.

At sabi naman ni Bea, “Hindi lahat ng lalaki gagawin ‘yon.”

Wala raw ibang gagawa at para kay Jerald, okay lang daw ‘yon sa kanya. Kaya naman sina Bea at Kim ay talagang bilib kay Jerald.

Base sa mga comments, puring-puri rin si Jerald. At sa lahat daw ng episode ni Bea, ito raw ang pinaka-natuwa at masaya sila.

May mga tumutukso nga na ano kaya ang mararamdaman ni Bea kapag si Gerald Anderson naman ang nakaharap niya? Maantig din kaya ang puso niya?

Kaaliw nga kasi na magkatunog mga pangalan nina Gerald at Jerald, eh.