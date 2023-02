36 na koponan magtutuos sa 2 titulo ng PNVF Under -18 volley

NASA 36 na koponan na binubuo ng 20 sa kababaihan at 16 sa kalalakihan ang maglalaban para sa dalawang titulo ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Under-18 Championships sa linggong ito.

Ipinahayag Linggo ng pangulo ng PNVF na si Ramon ‘Tats’ Suzara, na ang perpektong pagdagsa ay binubuo ng 12 Metro Manila team, siyam sa Laguna, apat sa Batangas, tigatlo sa Cavite at Rizal, dalawa sa Pampanga at tig-isa sa Bataan at Nueva Ecija.

Muling binuhay ng pederasyon ang Under-18 Championships na magsisimula sa Pebrero 17 sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Maynila. Ang mga laro ay tuwing Biyernes, Sabado at Linggo at pagkatapos ang finals ng parehong kasarian ay tatalbog sa Marso 12.

Kasama sa roster ng mga lalaki ang Philippine Christian University (Maynila), Team Makati, Justice CM Palma High School (Quezon City), La Salle Greenhills (Mandaluyong), Xavier School (San Juan) at Team Manila mula sa National Capital Region. (Lito Oredo)