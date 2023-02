Walang tubig! NCR, Cavite diyahe sa Valentine’s Day

Makakaranas ng water service interruptions ang ilang bahagi ng National Capital Region (NCR) at Cavite na magtatagal hanggang Martes, Valentine’s Day, February 14, ayon sa Maynilad Water Services.

Ayon sa Maynilad, ang mga apektadong kostumer ay mula sa Las Piñas City, Muntinlupa City, Parañaque City, at Pasay City sa NCR, at Bacoor City, Cavite City, Imus City, Noveleta, at Rosario sa Cavite.

Ang buong listahan ng mga barangay na apektado ay makikita sa Facebook account ng Maynilad.

Dahilan umano ng water service interruptions ay dahil sa malabong tubig dulot ng hanging amihan.

“We encourage our affected customers to store enough water when supply is available,” anang Maynilad.

“We apologize for the inconvenience,” dagdag ng Maynilad. (Dolly Cabreza)