‘Wala kaming prenup’: Maggie kinontra mensahe ni Victor

Bilib talaga kami sa tapang ni Maggie Wilson. Hindi siya ‘yung tipo ng babae na basta nagpapatiklop kahit alam at kilala niyang malakas, mayaman at powerful din ang kalaban niya—which is, her estranged husband na si Victor Consunji.

Palala pa nga nang palala ang mga isyu nila. Nandiyang may complaints pa sa kanya ang asawa at ang allegedly other woman nito na tila si Maggie raw ang nagkakalat ng mga hindi magandang isyu sa kanila.

Naglabas din ng resibo si Maggie sa kanyang Instagram stories para pabulaanan ang tila claim ng Victor na may prenuptial agreement sila.

Ipinost talaga ni Maggie ang may pirma at may seal na certification mula sa Office of the Civil Registrar ng Province of Albay na nagce-certify na walang nilagdaang pre-nuptial agreement ang dalawa.

Kaya sey ni Maggie contradicting Victor’s statement last February 10, 2023 na, “I have resolved to enforce the existing prenuptial agreement, strictly and without further consideration.”

Sabi lang ni Maggie rito, attach ang kanyang ebidensiya na wala nga silang prenup agreement, “Is this why you want to send me to prison?”

Sa totoo lang, sa lahat ng battle nilang mag-asawa, ang naiisip namin ay ang guwapitong anak nila na si Connor, ano kaya ang totoong damdamin ng bata sa lahat ng ito? Matagal na rin niyang hindi nakakasama ang ina.

Sigurado naman, sa kahit anong laban ng mga mag-asawang naghihiwalay, ang anak palagi ang nagsa-suffer sa iba’t-ibang kaparaanan. Sana nga, may chance pa rin na mag-usap sila ng maayos at maghiwalay ng maayos. (Rose Garcia)