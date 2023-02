Sarhento, lady kagawad dedo sa karambola

Dalawa ang patay kabilang ang isang police at babaeng barangay kagawad matapos magkarambola ang 4 na sasakyan sa Maharlika Highway, Barangay Kanluran Mayao, Lucena City, Biyernes ng hapon.

Kinilala ang nasawi na sina Amelita Alcala, 67, residente at kagawad ng Barangay Talipan, Pagbilao at si PSSg Rodante Madurog, 32, miyembro ng Lucena City police station, nakatalaga sa Motorcycle patrol unit.

Sa report ng Quezon police provincial office, isang tricycle, kotse, police patrol motorcycle at patrol car ang sangkot sa aksidente.

Alas-singko ng hapon, mula sa Lucena City police station, magka-convoy ang patrol motorcycle at patrol car patungo sa Talipan District jail sa Pagbilao upang magdala ng inmate nang makasalpukan ng nasa unahang motorsiklo ang kasalubong na tricycle na nag-overtake sa isang sasakyan.

Sa lakas ng impact, tumilapon ang driver ng tricycle na si Romeo Reforsado, 46, barangay tanod at si Alcala na pasahero nito at nahagip ng paparating na patrol car na minamaneho ng pulis na si PSSg Denis Merca. Umikot pa ang tricycle at sumalpok sa kasunod na kotse.

Natumba rin ang motorsiklo ng pulis at isinugod sa ospital si Madurog subalit nasawi rin.

Agad nagresponde ang tauhan ng Lucena CDRRMO at Lucena PNP at idineklarang dead on the spot ang babaeng kagawad.

Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang hepe ng Lucena PNP hinggil sa insidente. (Ronilo Dagos)