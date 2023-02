Sarah, Matteo planado na paggawa ng baby sa Tate

Makatulong kaya ang lamig ng klima sa California para makabuo na ng baby ang mag-asawang Sarah Geronimo, Matteo Guidicelli. Base sa post ni Matteo sa Instagram ay nasa US sila ni Sarah at nasa gitna ng snow sa Mariposa Grove sa Southern part ng California.

Pinasilip ni Matteo sa IG ang larawan nila ni Sarah na naglalakad sa niyebe. Aliw na aliw ang dalawa sa kanilang pagkalakad lalo na si Sarah na tawang-tawa.

Sabi ni Matteo, papunta sila ni Sarah sa lugar kung saan makikita ang mga higanteng Sequoia trees, isang lugar na protektado ng US bilang mga endangered nga.

Ito na yata ang hinihintay ng mga fan ni Sarah na pagkakataong mabuntis na ang kanilang idol, lalo’t mas madalas ang magiging lambingan ng dalawa sa malamig na klima sa bakasyon nila.

Heart class ang pagpapaseksi sa b-day

Nauuso sa mga birthday celebration ngayon ang see-through dress ng mga celebrity.

Matapos ibalandra ni Kylie Verzosa ang sexy dress na kitang-kita ang panty at bra, sumunod naman si Heart Evangelista na may parehong design.

Sa ikalawang pre-birthday celebration, isang bedazzled sando type see-through long dress ang suot niya sa sariling party.

Kumpara sa malanding outfit ni Kylie, kahit naka-bra lang sa panloob niya si Heart, mini-cycling metallic shorts naman ang pang-ibaba niya.

Kahit hindi scandalous ang outfit ni Heart, bet na bet pa rin ito ng netizen lalo at mamahaling Yves Saint Lauren ito.

Hindi biro ang presyo ng nasabing dress dahil ayon kay @izasim, tatlong piraso lang ito na ibinenta sa market at isa si Heart sa mga nakabili ng damit.

Pinatutsadahan naman ng netizen na si @uknowhuiam_ ang ibang celebrity na nangangarap maging class.

“This is how you freaking celebrate with class. Unlike someone,” say ng fan.

Sawsaw namang komento ni @imuyislove, “Si ano na trying hard maging alta. Happy birthday queen Hearty.”

Mahirap magturo kung sino ang pinatutungkulan nito, pero ilan sa mga madalas maimbitahan sa mga fashion show sa Paris ay sina Vicki Belo, Solenn Heussaff, Iza Calzado, Alex Gonzaga.

Well, sabi nga ay papunta pa lang tayo sa exciting part, dahil sa Martes pa ang mismong birthday ni Heart, kasabay ng Valentines day.

Priscilla Almeda? Jillian Ward napagkamalang 90s bold star

Nagmukhang 90s bold star si Jillian Ward, base sa reaksiyon ng mga netizen, sa ganda at itsura niya, ha! Nag-post nga siya ng mga birthday photo.

Sa Instagram mapapanood si Jillian na nagi-emote, suot ang metallic silver body-curving outfit na may mga silver tussles.

Peek-a-boo ang design ng outfit ni Jillian na naglalantad ng kanyang malaking boobelya.

Mamumulawan ang mga manyakol ng mga makakapanood ng video dahil sa laki ng mga pakwan ng aktres.

Magdi-debut pa lang si Jillian ngayong Feb, pero pang-dalaga na ang kanyang alindog. Hubog na hubog na ang korte ng pigura.

Sabi ng mga fan, “Priscilla Almeda nung araw, young version for this generation.”