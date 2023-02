Ricci ‘nilayasan’ si Andrea, nag-iyakan sa ulanan

Nag-iyakan sa ulanan, at nagpaalam na sa isa’t isa.

Ganiyan nga ang bagong pasabog nina Andrea Brillantes, Ricci Rivera, ha! Kaloka lang, di ba?

Makikita nga ang dalawa na dramang-drama habang maririnig ang kantang ‘Sayang Tayo’ (Dear SV), na tungkol sa pagkakamali, na nasayang ang lahat nang pinaghirapan para sa isang relasyon.

Tungkol din `yon sa pangako na walang hangganan, na sa hirap at ginhawa ay magsasama ang dalawang nilalang, kaya hindi inaasahan na sa pagkasawi rin mauuwi ang lahat.

Masyado ngang madrama ang eksenang `yon nina Andrea at Ricci, na maiiyak ka talaga.

“Sorry kung hindi ko na kaya,” sabi ni Andrea.

“Sorry sa lahat ng pagkukulang ko,” dugtong na sambit pa ni Andrea.

“Pareho naman tayong nagkulang eh,” sabi naman ni Ricci.

“Sinubukan naman nating ilaban,” saad pa ni Ricci.

May mga eksena rin na dinidedma ni Ricci si Andrea.

Na pinapakita rin kung gaano kahigpit si Ricci bilang dyowa, na ayaw niyang pinagpipiyestahan ng ibang mga lalake si Andrea.

At siyempre, may talakan din ang dalawa, na nagsumbatan pa sila tungkol sa pandededma ng isa, na mas gusto pa raw mag-selfie ng isa kesa ayusin ang problema.

“Kaya nga tayo nagpunta rito para ma-resolve ang problema natin,” chika pa ni Andrea.

Na ang ending siyempre ay nilayasan ni Ricci si Andrea. At siyempre, para mas madrama, makikitang naglalasing si Ricci sa tabing dagat.

At sa huli, pinakita na nag-iiyakan pa rin sa ulanan ang dalawa.

Well, music video nga `yoon ng ‘Sayang Tayo’ (Dear SV) ng SV Squad.

Bida sina Andrea at Ricci.

Oh, di ba? Natupad ang wish ng mga fan na magsama sa isang proyekto sina Ricci at Andrea, na kahit music video lang `yon. Aba, may chemistry rin naman talaga sila, at iba ang drama kapag tunay na magdyowa ang magkaeksena.

Siyempre, movie naman ang hiling ng mga fan nila. (Rb Sermino)