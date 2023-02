Pinay na nasawi sa Turkey quake iuuwi na – DFA

Tiniyak ng gobyerno ng Pilipinas ang tulong sa pagpapauwi kay Wilma Abulad Tezcan, isa sa dalawang Filipino na nasawi kasunod ng dalawang malalakas na lindol sa Turkiye noong Lunes.

“As requested by the daughter and with the consent of the husband, the Embassy is arranging the immediate repatriation of the body of Wilma Abulad Tezcan,” pahayag ng Philippine Embassy sa Ankara.

Gayunman, sa ngayon ay hindi pa nailalabas ang impormasyon sa isa pang nasawing Pinay.

Nagpapatuloy ang rescue, relief at evacuation efforts sa timog-silangan ng Turkiye matapos itong wasakin ng 7.8 at 7.6 magnitude na lindol na pumatay sa mahigit 20,000 katao.

Habang isinusulat ang balitang ito, apat pang pamilyang Pinoy ang inilikas mula sa Gaziantep patungo sa kabisera ng Turkey ng Ankara. (Betchai Julian)