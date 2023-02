Pinakamabenta sa socmed: Donny kinabog sina Daniel, Alden sa kasikatan

Mahirap kabugin ang appeal ni Donny Pangilinan sa social media, na kahit siguro sina Daniel Padilla, Alden Richards na kilalang mga super sikat ngayon ay hindi kayang tapatan ang laki ng fan base ng dyowa ni Belle Mariano.

Biruin mo ilang oras bago ang kanyang birthday noong Feb. 10, libo-libo ang reaksyon, ha!

Sa headshot nitong nakatingala sa Instagram at kita ang butas ng mga ilong niya, na nagsasabing “Here is my very nice hd photo for my 25th birthday, enjoy!” ay nakalambat agad nang mahigit 5,700 comment, at 231,000 like, ha!

Sa mismong araw naman ng kanyang birthday na ang tweet niya na, “Wait what I’m 25” ay mahigit 41,000 na ang like at 9,000 ang retweet, at mga comment.

Siguradong mas dadami pa ang comment, like kapag nag-update na naman ang aktor sa selebrasyon niya. (Rey Pumaloy)