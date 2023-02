Pandaigdigang Araw ng mga Maysakit

Marami ang naniniwala na humuhupa na ang Covid-19. Gayunpaman, sa dambana ng Lourdes, France kung saan nagpakita ang Mahal na Birhen noong 1859 patuloy ang panalangin at pagsusumamo sa Diyos para sa kagalingan ng mga maysakit kahit noong kasasagsagan ng pandemya.

Muling binuksan sa publiko ang basilika at grotto ng Lourdes noong Agosto sa utos ni Pope Francis. Sikat ang nasabing lugar dahil sa milagrosong tubig na mula sa grotto na sinasabing tunay na nakapagpapagaling. Noong pa mang 1865 matapos ang pagdalaw ng Birhen, pitong himalang pagpapagaling na ang naitala.

Naudlot lamang ang pagdagdasa ng milyun-milyong tao sa nasabing lugar nitong nakaraang dalawa at kalahating taon dahil sa hagupit ng Covid-19 virus sa buong mundo, ngunit ngayong Pista ng Our Lady of Lourdes na tinatatawag ding ‘World Day of the Sick’ inaasahan ang muling pagdalaw ng madla sa lugar.

Itinalaga noong 1992 ni Saint John Paul II ang Pebrero 11 bilang araw ng panalangin at pagdamay para sa mga maysakit- “a special time of prayer, sharing and offering of one’s suffering,” aniya. Kaugnay nito hinikayat ni Dr. Alessandro de Franciscis, medical director ng grotto na isama din ang mga doctor, nurses, health workers at volunteers ng Lourdes sa panalangin sa araw ng paggunita.

Noong nakaraang Mayo, nanawagan si Pope Francis sa lahat ng mga Katoliko sa buong mundo upang itaguyod ang pagtutulungan para sa mga kapuspalad at initutos na bombahın ang langit ng dasal para sa pagtatapos ng pandemya. Binigyang-diin ng Papa ang kaligayahang dulot ng tunay na malasakit sa mga maysakit na magsisilbing sukatan ng kabutihan ng isang Kristiyano.

Ani Pope Francis, “there can be no true care without sharing in the situation of those affected, by showing compassion and being willing to emphatise with the sick.” HInikayat ng Papa ang 1.3 biyong Katoliko ng daigdig na ibuhos ang sarili sa sa pagsisilbi sa mga mga kapuspalad nang may tunay na malasakit at wagas na pag-ibig.

Paliwanag ng Papa, lahat ng tao ay nangangailangan ng tulong at kalinga kaya’t mahalaga lalo na ngayong panahon ng giyera at laganap na paghihirap sa mundo na maging handa sa pagbibigay ng kalinga sa kapwa: “A frank acknowledgment of our limitations keeps us humble to practice solidarity with the rest of humanity.”

Wala ani Francis dapat ikatakot sa pagtanggap ng ating limitasyon bilang tao dahil sa gitna ng ‘karukhaan’ palaging dumarating ang tulong at biyaya ng Diyos na kadalasan ay higit sa ating inaasahan. Hinikayat ng Papa ang tanan upang maging ‘daluyan ng awa’ para sa kapwa ngayong panahon ng krisis sa paggunita ng ‘World Day of the Sick.’

Noong 1983, sa pagdalaw ni Saint John Paul II sa dambana, sinambit niya ang napakagandang panalangin sa Birhen: “O Mother of Christ, you joined Christ’s offering for the salvation of the world more than anyone else. As mother of men and peoples, you know our sufferings and hopes, you maternally feel our struggles, do come to the aid of your children!”

Nawa muling sumigla ang kumpiyansa sa presensiya ng Mahal na Ina sa ating buhay ngayong Pista ng Lourdes. Nawa patuloy nating dinggin at tupdin ang panawagan ni Maria sa taus-pusong pag-aalay ng palangin at penitensiya para sa mga nagdurusa at maysakit. Makamit nawa natin ang tulong at biyaya ng Diyos ngayong araw ng Pista.

Tunay na nakapagpapalubag-sa-damdamin ang saad ni Pope Francis na walang anuman tayong dapat ikatakot dahil sa gitna ng ating karukhaan, palaging dumarating ang saklolo ng Diyos sa pamamagitan ng Mahal na Birhen lalo na sa mga nasa paylayan ng lipunan na walang matakbuhan. Sa materyalistikong mundo ng mga di-naniniwala sa himala, patuloy na nagsisilbing ‘day of healing’ ang Lourdes.

Mahal na Birhen ng Massabielle, Ipanalangin Mo kami!