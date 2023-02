‘Pagkamatay’ ni Julie Anne umani ng papuri

Kumbaga sa teatro, umani ng masigabong palakpakan, with matching standing ovation, ang mga manonood sa performance ni Julie Anne San Jose sa ‘Maria Clara At Ibarra’, ha!

Ito nga `yung pamamaalam niya bilang si Maria Clara, na nagpaiyak nga sa mga manonood.

Heto nga ang chika ni Julie Anne:

“Isang napakalaking karangalan na mapabilang sa programang #MariaClaraAtIbarra. Maraming salamat sa @gmanetwork at @sparklegmaartistcenter sa tiwala at pagkakataon na mabigyang buhay ko si Maria Clara.

“Maraming salamat kay @zigcarlo sa paggabay sa bawat eksena, sa aking mga kasamang aktor na tunay na mahuhusay, sa mga manunulat na malikhain, at sa buong produksiyon ng proyekto na naging kaibigan at pamilya ko na.

“Higit sa lahat, maraming salamat sa inyo gabi-gabi, nakakataba ng puso ang inyong pagsuporta at pagmamahal sa programang ito. Mas minahal ko ang aking larangan bilang artista sapagkat kami ay naging instrumento upang maipakita namin ang makulay at maalab nating kasaysayan.

“Para sa akin, isang obrang maituturing ang aming palabas. Ito ay siguradong kapupulutang aral, na maipamamana sa mga susunod pang henerasyon.

“Matapos man ang palabas na ito, ang kultura at kasaysayan natin ay habang buhay na nakatatak sa ating mga puso’t isipan. Ito ang nagpapaalala sa ating mga karapatan bilang tao, at sa ngalan pag-ibig – sa sarili, sa kapwa, at maging sa bayan – tayo ay lumalaban at patuloy na lalaban.

“Hanggang sa muli, ito po ang inyong Maria Clara delos Santos Y Alba, isang maalab na pagpupugay sa kasaysayan ng Pilipinas, salud!”

Well, pagkahusay-husay nga ni Julie Anne sa death scene bilang Maria Clara, ha! Kaya super saludo, palakpak ang mga manonood.

Siyempre, paghanga nga ang binigay sa kanya ng mga kasamahan niya tulad ni Barbie Forteza na nagsabing, “Lovely as always, mare ko.”

Hindi naman nagpakabog ang boyfriend niyang si Rayver Cruz, na ang chika naman ay, “Super proud of you napakahusay!” na may mga puso.

Marami nga ang nagtatanong kung paano nagagawa ni Julie Anne `yon lahat, na may singing career, host ng ‘The Clash’ at iba pang proyekto, at siyempre, may dyowa pa, ha!

Well, sabi nga, kapag in love ka, nagiging makulay ang mundo mo, at nagiging madali ang lahat sa trabaho mo. (Rb Sermino)