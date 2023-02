OKBet may handog sa mga sports fan

MAY naghihintay na exciting na reward sa mga avid local sports fans.

Salamat sa sportsbook OKBet, ang mga beripikadong manlalaro ng nasabing gaming platform ay magkakaroon ng tsansang magwagi ng brand new Toyota Fortuner sa pamamagitan lang ng pagpusta o pagtaya sa kanilang paboritong sports, o kaya ay laruin lamang ang kahit alin sa madaming pagpipiliang electronic games.

Hindi lang iyan, maaari ring magwagi ng P50,000 worth ng free wager kada buwan ang baguhang user, maging ng Apple iPhone 14 Pro smartphone o kaya Honda CBR150R sport bike sa kanilang “Super Jackpot Win A Ride” promo.

Ang Small wonder OKBet, tumutulong sa regional basketball tournament na Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL, ang nangungunang online gaming market sa Asya, ay nakatakdang magbigay ng mga exciting treat sa mga customer nito.

Lisensiyado ng Philippine government sa pamamagitan ng PAGCOR, magkakaroon ang OKBet ng monthly raffle draw na ipapalabas via livestream sa kanilang mga official social media platform mula Pebrero hanggang Hulyo 2023.

Ang sports betting platform, na mapapasok via web browser o sa OKBet mobile app, ay may malawak na variety of sports para sa lumalaking playerbase nito.

Ang mga sports fan ay maaaring maglagay ng kanilang mga bet sa anumang sports gaya ng basketball at football.

Sa mga bagong user na tagumpay na nagkaroon na ng mga account, ay makikita ang kanilang balanse, pumusta at makuha ang mga panalo gamit ang Gcash at iba pang online banking option.

Para sa full mechanics ng kanilang promo, bisitahin ang www.okbet.com. (Abante Sports)