Nagparetoke? Sanya Lopez nagmukhang Barbie doll

Kaloka lang na hindi nakilala ng ilang mga netizen, fan si Sanya Lopez, ha! Feeling nila, ibang artista, o isang beauty queen ang tinititigan nila.

Kasi nga, sa mga latest photo ni Sanya sa IG, na kung saan ay naka-gown siya ng pink, nakalugay ang curly o wavy hair, at todo emote sa harap ng kamera, with matching pak na pak na make up, na pang-beauty queen, talaga ngang mag-iisip ka kung Sanya ba ang kaharap mo?

Feeling ng mga fan, may binago sa mukha ni Sanya. Na ang ilong niya ay mas tumangos. At ang labi niya dinagdagan ng konti para magmukhang korteng puso. Na kesyo ang face niya ay nabawasan ng taba, kaya naging hugis bigas (pahira kay Vice Ganda).

Kaya may humirit na, “Mas gusto ko ang dating Sanya. ‘Yung simple lang.”

Chika naman ng isa pa, “Parang hindi na siya si Sanya Lopez. Ano na ang binago sa face niya? I love Sanya ‘yung dating Sanya, napakaganda, natural ang beauty.”

Pero pagtatanggol nga ng isa, “Make up lang siguro. Wala pong binago sa mukha niya.”

At sey naman ng isa pa, na hindi nga raw si Sanya ang nakita niya, dahil, “Ka-lookalike na niya si Liza Soberano.”

Well, tingin ko naman ay make up lang talaga ang nagpabago ng mukha niya. Maganda na noon si Sanya, pero alam naman natin ang magic ng make up, di ba?

At isa pa, kumportable na kasi si Sanya sa harap ng kamera, na kaya na niyang maglaro, kaya lalong lumabas ang magandang aura niya.

Para sa maraming fan, puwede na talagang isabak si Sanya sa beauty pageant. Barbie na Barbie nga raw ang dating nito, kaya siguradong may kalalagyan siya sa mga beauty pageant.

Di ba nga, marami ang nagsasabi na kahawig niya si Samantha Bernardo?

Well, isa lang ang sigurado, habang tumatagal ay lalong dumarami ang manliligaw ni Sanya. Katunayan, ang daming tigang na boylet ngayon ang nag-aalok na maka-date siya sa Araw ng mga Puso. (Rb Sermino)