Na-trauma sa lalake? Cristine ayaw na sa boylet, mas bet mga beki

Very emotional si Cristine Reyes sa contract signing niya sa Viva Films.

Ang bilis nga kasi ng panahon, na 15 years na raw siya sa Viva Artist Agency, at 20 years sa showbiz.

Sabi nga ni Cristine, mahal na mahal niya ang Viva. Dahil sa mga panahon na akala niya ay wala nang mangyayari sa buhay niya, sa career niya, na nag-asawa, nagkaanak, nahiwalay, inalalayan siya ng Viva.

“Nagtiwala sila sa akin. Naiiyak ako pag naiisip ko ang importance na binigay nila sa akin,” sabi ni Cristine.

Sabi nga ng bossing ng Viva na si Miss Veronique, anak ni Boss Vic del Rosario, ‘forever’ ang contract nila kay Cristine. Na oo nga raw, kahit may mga panahon na ‘pasaway’ si Cristine ay hindi nila sinukuan.

Kaya tingnan niyo naman ngayon, isa na ngang malaking artista si Cristine, na may mga award na, at box-office queen pa, ha!

At lalo ngang tataas ang premium niya bilang artista kapag pinalabas na ang ‘Martyr Or Murderer’ na dinirek ni Darryl Yap, at bida rin sina Ruffa Gutierrez, Cesar Montano, Diego Loyzaga, at marami pang iba.

Anyway, nakakagulat lang si Cristine, dahil hindi pala ganun kalaki ang tiwala niya sa sarili niya. Na feeling niya ay hindi naman talaga siya sisikat, o magkaka-acting award, o kikita ang mga pelikula niya.

“Hindi ko talaga `yon nakikita sa sarili ko. Before ganun talaga.

“Now that I’m more mature, naa-appreciate ko na kung anong meron ako.

“I see myself giving back in the future. But I still have a lot of things to do bago ko gawin ang mga gusto ko o plano ko. Eventually I wanna give back talaga sa mga aspiring actress.”

Dahil malapit na nga ang ‘Araw ng mga Puso’ at anim na taon na rin namang hiwalay si Cristine sa ama ng kanyang anak, may magaganap bang bonggang V-date sa Feb. 14?

“Actually, I have a date! Si Amara!” sabi ni Cristine.

Yes, ang anak nga raw niya ang ka-date niya. At kahit may nagyayaya na maka-date siya…

“Feeling ko dapat mag-background check muna tayo. Hahahaha! Mas careful na dapat ngayon!” sabi niya na patawa-tawa.

Pero, nagpapaligaw na ba siya ngayon?

“Ako? Kapag naiisip ko kasi ang nakaraan, parang, huwag muna. Hahahaha!”

Na-trauma ba siya sa pakikipagrelasyon, o sa lalake?

“Hindi ko naman sasabihin na trauma siya. It’s just that I’ve learned my lessons, not to force this! I mean, hindi dapat pilitin.

“Masaya naman ako kahit walang lalake! Mas masaya nga kung puro beki ang kasama. Hahahaha!” sabi na lang ni Cristine.