Mylene Paat inatake Army Black Mamba

Mga laro sa Martes: (Araneta Coliseum)

4:00pm — Cignal vs Akari

6:30pm — Choco Mucho vs Creamline

INAKBAYAN ni Mylene Paat ang Chery Tiggo Crossovers para kalusin ang Army Black Mamba, 25-21, 23-25, 25-16, 25-12, sa 2023 Premier Volleyball League All-Filipino Conference na nilaro sa PhilSports Arena kahapon.

Kumana si Paat ng 26 points mula sa 22 spikes at apat na blocks upang ilista ang 2-0 karta para sa Crossovers at sumalo sa top spot ng team standings kasama ang Creamline.

Bakbakan sa unang dalawang set ang Chery Tiggo at Army kung saan ay nagtala sila ng tig-isang panalo.

Nasilo ng Crossovers ang unang set at may tsansa sanang masikwat ang panalo matapos magtabla ang iskor sa 22-all pero nangibabaw ang bangis ng Black Mamba at nairaos nila ang pangalawang set.

Uminit ang opensa ng Crossovers sa third frame, hinataw nila ang impresibong 25-16 panalo para makauna sa 2-1 set win.

Nagpatuloy ang mainit na laro ni Paat kaya hinarurot ng Chery Tiggo ang Army sa fourth set upang tapusin ang laban at ikahon ang pangalawang sunod na panalo.

Sunod na makakalaban ng Chery Tiggo ang PLDT sa Pebrero 21 sa ala-6:30 ng gabi. (Elech Dawa)