Mikey Williams, Tropa tinambakan Terrafirma

Mga laro ngayong Linggo: (MOA Arena)

4:30pm — Rain or Shine vs Blackwater

6:45pm — Magnolia vs Ginebra

NAGLIYAB si Mikey Williams sa ikalawang yugto upang bitbitin ang TNT Tropang Giga tungo sa 131-109 panalo kontra Terrafirma Dyip sa eliminasyon ng 2022 PBA Governors Cup sa MOA Arena, Sabado.

Ibinihos ni Wiliams ang 26 puntos dagdag pa ang 4 rebounds at 6 assists tungo sa pagsungkit sa ikatlong sunod na panalo at kabuuang panglima ng Tropang Giga sa loob ng anim na laro.

Tumulong naman ang import na si Jalen Hudson ng 36 puntos, 6 rebounds, 2 assists, 3 steals at 3 blocks, pati na si RR Progoy na may 16 puntos, 4 rebounds 3 assists at 1 steal upang iangat sa ikatlong pwesto ang TNT.

Agad din nagpakita ng husay ang nagbabalik mula sa health protocol na si Calvin Oftana na may 15 puntos, 10 rebounds, 3 assists at 1 block, habang si Kelly Williams ay may 10 puntos, 3 rebounds at 1 assist.

Nahulog naman ang Dyip sa ikalawang sunod na kabiguan para sa kabuuang 1-3 panalo-talong karta.

Binura ng TNT ang pitong puntos na abante ng Terrafirma sa first quarter upang itala ang 31-27 kalamangan bago ibinuhos ang 37 puntos sa ikalawang yugto. (Lito Oredo)