Marlo, Majoy bumida sa parenting educational series

Patuloy ang mga ahensya ng gobyerno na maging kasangga ang Knowledge Channel para mas mapaigting ang mga adhikain nito matapos muling makipag-ugnayan ang National Nutrition Council (NNC) para sa bagong parenting educational series na “ILY1000: Batang #Laking1000” nina Marlo Mortel at Majoy Apostol.

Sa mediacon na ginanap sa Central Office ng NNC kamakailan, ilan sa mga kawani nito ang ikinatuwa na muling makipag-partner sa kanila dahil sa dami maaabot nila sa tulong ng kanilang platforms, mapa-TV, online, o sa offline educational materials nito, at sa lawak ng kanilang coverage sa buong bansa.

Sabi ng Deputy Executive Director III ng ahensya na si Rita Papey, talagang malaki ang naitutulong ng Knowledge Channel na mapaigting ang kanilang adhikain na bigyang-importansya ang nutrisyon sa bawat pamilyang Pilipino.

Dagdag pa ng Nutrition Information and Education Division Chief nitong si Jovita Raval, matagal na rin silang magka-partner, at sa katunayan, dahil sa kanila ay nakatanggap sila ng ilang Anak TV awards noon para sa mga programang co-produced noon ng ABS-CBN.

“If I may also add, NNC has been partnering with ABS-CBN, starting with ‘Busog Lusog’ for two seasons at ‘Why Not?’ Actually, marami kaming naging Anak TV Seal awards for that, and hanggang ngayon ay nire-replay ni Knowledge Channel. Sana ‘yung mga bata ngayon ay patuloy nila itong napapanood kasi it’s a good way to teach proper nutrition to children,” saad niya.

Hangad naman ng KCFI president at executive director nitong si Rina Lopez na patuloy silang makipag-ugnayan sa iba’t ibang ahensya ng gobyerno para mas mapaigting ang kahalagahan ng eduskasyon sa bansa.

“We hope that more people, companies, and agencies will also work with us for the early learning videos that we do on English, Filipino, Math, and so on. All the shows that we produce and acquire are aligned with the government curriculum,” ika niya.

Sa katunayan nga, naka-ilang partnership na rin sila sa DepEd, DOST, CCP, at pati na rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas, kaya masasabing patuloy na pinagkakatiwalaan ng mga ahensya ng gobyerno ang Knowledge Channel.

Samantala, umaasa rin ang NNC na pumatok din sa madla ang “ILY1000” nina Marlo at Majoy, tulad kung paanong gabi-gabi ring pinag-uusapan ang seryeng “Dirty Linen” dahil sa kalidad at sa dami ng platforms kung saan ito ipinapalabas.

“I urge everyone to support, watch, learn, and share ‘ILY 1000,’ this special collaboration with Knowledge Channel. We hope that this show is one of the TV programs na tatatak sa lahat ng pamilya in this generation and generations to come,” sey ng Assistant Secretary at Executive Director nitong si Dr. Azucena Dayanghirang.

Maski sina Marlo at Majoy, inanyayahang panoorin ito ng mga magulang.

“It’s very important na mapanood ‘to ng mga manonood kasi kahit kami nung sinu-shoot namin ‘to ganoon pala, habang buntis pa lang dapat ginagawa mo na ‘to… it’s not just entertaining but also fun,” saad ni Marlo.

Mapapanood na simula February 14 ang “ILY1000” tuwing Martes, Huwebes, at Biyernes, 4 PM sa Knowledge Channel, at online sa FB page nito at ng NNC. (Rb Sermino)