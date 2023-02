Japanese investor susugal ng US$2B sa Maharlika Fund

Hindi pa man ganap na batas ang Maharlika Investment Fund (MIF) ay interesado na ang pinakamalaking financial institution sa Japan na mag-invest sa isinusulong na panukalang batas sa Kamara.

Sa panayam kay House Speaker Martin Romualdez sa Tokyo, Japan, interesado aniya ang Japan Bank for International Cooperation (JBIC) na mag-invest sa MIF ng Pilipinas.

Wala pa aniyang isang oras na dumating si Pangulo Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa Tokyo nitong February 8, ay dumating ang governor ng JBIC na si Tadashi Maeda sa dinner na ibinigay sa pangulo at delegasyon nito.

“On the first night, wala pa kaming isang oras na dumating I don’t know if you’ve heard of the JBIC, its like the equivalent of Central Bank. The chairman is Tadashi Maeda, dumating siya it was at the dinner of Mitsui,” ani Romualdez.

“JBIC is the biggest lender in the world. He says that the growth potential in the Philippines is potentially eyed. Sinabi niya kaagad tataya na siya. He’ll invest in the Maharlika Fund,” dagdag ni Romualdez.

Sinabi ng House Speaker na tataya ng dalawang bil­yon ang JBIC na mas malaki aniya sa ilalabas ng gobyerno.

“He’s pledge to support us, a couple of B, US dollars. Actually baka bigger than what we put up ourselves,” wika ni Romualdez. (Aileen Taliping/Eralyn Prado)