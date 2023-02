Hudgens, Tucker pakakasal na

Engaged na ang High School Musical star na si Vanessa Hudgens sa MLB player na si Cole Tucker.

Kinumpirma ito ni Hudgens sa kanyang post sa Instagram kunsaan suot niya ang diamond engagement ring na bigay ni Tucker after nitong mag-propose sa Paris.

“YES. We couldn’t be happier 🤍,” caption pa ni Hudgens.

Since 2020 pa may relasyon sina Vanessa at Cole. Si Cole ay isang professional baseball shortstop and outfielder for the Colorado Rockies. Nag-debut siya bilabg Major League Baseball player with the Pittsburgh Pirates in 2019.

Si Vanessa ay sumikat dahil sa role niya as Gabriella Montez sa hit Disney Channel Original Movie na High School Musical in 2006. Nagkaroon pa ito ng two sequels: High School Musical 2 (2007) and High School Musical : Senior Year (2008).

Limang taon niyang nakarelasyon ang leading man niya sa High School Musical na si Zac Efron. Eight years naman sila ng Elvis star at Oscar best actor nominee na si Austin Butler. (Ruel Mendoza)