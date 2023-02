Hindi ako nagparetoke — Ryza Cenon

May mga kinukuwestiyon pala ang ganda ni Ryza Cenon. May ilang netizens na pinaparatangan o iniisip na dahil maganda ang hugis ng ilong niya ay nagparetoke siya.

Siyempre natawa na lang si Ryza.

Lalo na at alam niya sa sarili niya na natural ang mukha niya at pwede rin siyang gawan ng before and after photos at makikita kung may tremendous change ba.

Ilan sa comment na ipinost pa ni Ryza sa kanyang Facebook account, “I love your look no’ng cute pa ang ilong mo honestly. Just saying.”

“Puro retoke mga artista ngayon.”

Ang caption ni Ryza sa shinare na screenshot na may laugh emoji, “Yung di nila matanggap na natural na maganda ilong mo. Thank you Mommy sa pamana po na magandang ilong.”

Minessage namin si Ryza at binirong retokada pala siya. Natatawa lang ito at saka sumagot na, “Hindi po, hindi po kailangan.”

Sey pa rin niya, “Masyado po akong busy sa anak ko. Kung magpaparetoke ko baka masira po mukha ko lalo. Kasi, bugbog na bugbog na po ‘ko kay Night sa mga siko, head-butt niya sa ilong ko. Ha ha ha!”

Sa isang banda, mukhang matutupad ang wish ni Ryza na this year, gusto niyang magpaka-aktibo muli sa pag-arte. Siya ang balita naming magiging kontrabida kay Yassi Pressman sa bagong serye na “Kurdapya.”

Janno super talak sa statement ni PBBM

Hindi pala pinalampas ni Janno Gibbs ang statement ni President Bongbong Marcos tungkol sa pagbabayad ng tax. Ang daming natawa sa ginawang Instagram post ni Janno na tila pagkukumpara nito sa pagiging on time naman dapat ng mga co-workers niya.

‘Yung siya ang nagsasabi at nagde-demand na maging professional at ‘wag daw dapat mali-late ang mga co-actors niya. Eh, obviously, kung seryoso si Janno sa statement niya, marami ang magtataas ng kilay sa kanya dahil known siya of being late.

Ang post ni Janno, “I encourage my co-actors to be professional, not be late for work and have harmonious relationships w/ co-workers.”

Then, may caption siya na swipe raw. ‘Pag swipe, ang mababasa naman ay ang statement ni PBBM na ine-encourage niyang magbayad daw ng tamang tax para masuportahan ang economic recovery ng bansa.

Given na marami ang tumuligsa sa statement na ito ni PBBM dahil sa matagal na rin na isyu niya sa pagbabayad ng tax. Kaya natawa kay Janno mga netizens.

Ilan nga rin sa comment sa kanya tulad ni Mikoy Morales na napa, “Wahahahahaha” kay Janno.

“Kulit mo talaga idol! Hahaha.”

“The wit! Iba ka talaga, Sir Janno!”

May nag-comment din Kay Janno na, “At least si Janno Gibbs may character development.” Natatawang sinagot ito ni Janno na, “It’s threatening.”