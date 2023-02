Ex-mayor kalaboso sa usurpation of authority

NAKAKULONG ang dating mayor ng Gamu, Isabela na si Nestor Uy matapos sumuko sa pulisya nang malamang may arrest warrant na ibinaba ang Sandiganbayan dahil sa kasong usurpation of authority o official function.

Ayon kay Gamu Police Station (GPS) commander P/Maj. Ricson Cabauatan, ang kaso ng dating alkalde ay inilagak noong 2013 sa 3rd division ng Sandiganbayan na umano’y isinampa ni dating Mayor Fernando Cumigad.

Sinabi ni Cabauatan, si Uy ay nasa kustodiya pa ng GPS dahil nagpakita ang kanyang abogado ng medical certificate na hindi siya pwedeng mag-travel dahil sa kanyang health condition.

Dahil dito, nagsumite sila ng “return of warrant” sa 3rd division ng Sandiganbayan at hinihintay pa nila ang desisyon kung itutuloy na ibiyahe ang dating alcalde.

Mahigpit namang minomonitor ang health condition ni Uy. (Allan Bergonia)